Jack Johnson vydáva nový album All The Light Above It Too

Jack Johnson. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 5. septembra (TASR) - Multiplatinou ovenčený umelec Jack Johnson ohlasuje vydanie siedmeho štúdiového albumu All The Light Above It Too, ktorý vyjde v piatok 8. septembra. Album bol nahrávaný v priebehu minulého roka v Johnsonovom havajskom štúdiu Mango Tree a prvýkrát za dlhé roky je inštrumentácia albumu výhradne dielom Jacka Johnsona.Na jeho finálnej podobe má však nemalú zásluhu tiež producent Robbie Lackritz (Feist, Bahamas). Prvou ochutnávkou z očakávanej novinky sa stala pohodová pieseň My Mind Is For Sale a v auguste nasledovali piesne Sunsets For Somebody Else a You Can't Control It.„Album je výsledkom toho, na čo som myslel počas celého minulého roka. Počas roka, keď som sa plavil po severnom Atlantiku, aby som nakrútil dokument o znečistení oceánu plastom. Počas roka, keď bol za prezidenta USA zvolený Trump. Počas roka, keď som kempoval, surfoval, keď mi zašívali moje zranenie, keď som skúmal, sníval, zdieľal dni a viedol nekonečné debaty so svojou rodinou a priateľmi. To všetko bolo inšpiráciou pre moje pesničky. Zvyčajne si piesne nahrubo pripravím a potom si stanovím termín nahrávania. Tentoraz však tie hrubé verzie boli vlastne už finálne. Nechcel som, aby sa z nich vytratila tá surovosť,“ hovorí na margo svojej novinky sám Jack.Od roku 2001 vydal tento vášnivý surfer šesť štúdiových a dva koncertné albumy, pričom celkovo sa predalo vo svete už vyše 25 miliónov kópií. Jack je však nielen skvelý hudobník, ale je taktiež zanietený ekologický aktivista. Jeho nahrávacia spoločnosť Brushfire Records a celý tím, ktorý ho sprevádza na koncertoch, sa aktívne podieľajú na ekologizácii hudobného priemyslu a jeho spoločenská sieť All At Once spája fanúšikov s lokálnymi neziskovkami na miestach, kde vystupujú.Okrem toho Jack so svojou ženou Kim založili Kokua Hawaii Foundation na podporu vzdelávania o životnom prostredí na havajských školách a v komunitách, ako aj nadáciu Johnson Ohana Foundation na podporu celosvetového vzdelávania v oblastiach environmentalistiky, umenia a hudby. Zisky z predaja albumov, sponzorské dary na turné a Johnsonova vlastná charitatívna činnosť tak predstavujú od roku 2001 vyše 30 miliónov dolárov venovaných na dobročinné účely.Jackova láska k prírode je evidentná aj z vizuálu najnovšieho albumu All The Light Above It Too, ktorý bude dostupný na CD, vinyle a, samozrejme, tiež digitálne. Fanúšikovia sa tak po štyroch rokoch dočkajú albumovej novinky, ktorá podľa už zverejnených songov určite bude stáť za to.