Jackie Chan sľubuje štvrtú Križovatku smrti, ak bude za aj Chris Tucker

BRATISLAVA 7. októbra (WebNoviny.sk) - Fanúšikovia a fanúšičky akčnej filmovej série Križovatka smrti (1998, 2001, 2007), známej aj ako Rušná hodina, by sa mohli dočkať štvrtého filmu. V rozhovore pre The Cruz Show losangeleského rádia Power 106 to potvrdil hongkonský herec Jackie Chan s tým, že jedinou podmienkou je súhlas jeho filmového kolegu Chrisa Tuckera.Podľa 63-ročnej akčnej hviezdy to však nie je otázka peňazí, ale času. „Všetci sme už ako starí muži," zažartoval. Ako povedal, dúfa, že druhá verzia scenára bude hotová do konca tohto mesiaca a na budúci rok by mohli začať s produkciou.Séria, ktorej prvý film nakrútili pred takmer 20 rokmi, sleduje dvojicu detektívov v podaní Chana a Tuckera, ktorí sa pri spoločnom riešení zločinu dostanú do rôznych nešťastných situácií. Štyridsaťšesťročný Tucker pritom od tretieho filmu zo série z roku 2007 nehral žiadnu hlavnú úlohu.