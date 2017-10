Jacko po výmene trénera: Sme profesionálnejší, výsledky sa dostavia

Na archívnej snímke Patrik Jacko. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Prešov 23. októbra (TASR) - Ani po 13. kole Fortuna ligy si futbalisti 1. FC Tatran Prešov bodovo nepolepšili. Ich séria prehier sa natiahla na šesť zápasov, no v druhom dueli pod vedením trénera Sergija Kovalca potvrdili výkonnostný progres. Stopér Patrik Jacko verí, že profesionálnejší prístup sa čoskoro prejaví aj na výsledkoch.Sergij Kovalec sa prešovského tímu ujal po prehre 1:3 v Ružomberku a odvtedy jeho tím podľahol 2:3 Slovanu Bratislava a 0:1 Žiline.uviedol obranca Jacko pre TASR.Prešovčania nezopakovali senzačné víťazstvo 3:2 z 2. kola v Žiline a potvrdili, že na "domácom" štadióne v Poprade sa im nedarí. Zo šiestich tohtosezónnych domácich zápasov na ňom získali iba jediný bod za remízu 2:2 so Senicou. Nelichotivou je aj aktuálna séria šiestich prehier a deviatich stretnutí bez víťazstva. Dôvodom na spokojnosť nie je ani 11. priečka, ktorá je výrazne vzdialená od vytúženej účasti v prvej šestke. "poznamenal Jacko.Prešovčania by v najbližšom zápase pod Zoborom radi využili slabšiu formu nováčika z Nitry. Potom absolvujú dve domáce stretnutia s Michalovcami a Zlatými Moravcami, v ktorých by radi potvrdili, že im trénerská zmena prospela.dodal Jacko.