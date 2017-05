Jadran-Baltik-Čierne more zjednoduší Slovákom cestu na Jadran

Ilustračná snímka. Foto: www.odpadnes.sk Foto: www.odpadnes.sk

Bratislava/Záhreb 27. mája (TASR) - Chorvátska prezidentka Kolinda Grabarová-Kitarovičová, ktorá v týchto dňoch pricestovala do Bratislavy na bezpečnostnú konferenciu GLOBSEC 2017, predstavila v exkluzívnom rozhovore pre TASR iniciatívu užšej spolupráce stredoeurópskych štátov v energetike, digitalizácii a dopravnej infraštruktúre.Tento neformálny projekt iniciovala minulý rok spolu s poľským prezidentom Andrzejom Dudom.uviedla chorvátska prezidentka.Iniciatíva je zameraná na vybudovanie lepšieho cestného a leteckého spojenia. Zámerom je aj spojenie energetickej infraštruktúry prostredníctvom vybudovania terminálu na kvapalný zemný plyn (LNG) na ostrove Krk v Chorvátsku, ktorý bude v spojení s terminálmi LNG v Poľsku a Litve.Taktiež by sa mali vybudovať interkonektory medzi Maďarskom a Ukrajinou, čím by sa umožnila nielen energetická nezávislosť, ale aj vyššia efektivita, aj nižšie ceny energií. Výnimočne dôležitá je i digitalizácia celého priestoru.uviedla chorvátska prezidentka.Dodala, že iniciatíva "troch morí" je neformálnou platformou, nemá oficiálne sídlo a bude záležať len na jej 12 členoch, medzi ktorými je aj Slovensko, aby prevzali povinnosť a každoročne niekto z nich zorganizoval summit k tejto téme. Tento rok sa koná summit 6.-7. júla v poľskom meste Vroclav.Iniciatívu Jadran-Baltik-Čierne more podporujú štáty Vyšehradskej štvorky, pobaltské štáty, Rumunsko a Bulharsko.