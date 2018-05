Jadrové zariadenia v SR boli vlani prevádzkované bezpečne a spoľahlivo

Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Ivanič Foto: TASR - Milan Ivanič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. mája (TASR) - Jadrové zariadenia v SR boli v roku 2017 prevádzkované bezpečne a spoľahlivo, bez závažných udalostí, ktoré by viedli k tomu, že by Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR musel vydať príkaz na zníženie výkonu alebo na odstavenie reaktora, respektíve zastavenie prevádzky jadrovej elektrárne. Vyplýva to zo správy ÚJD SR, ktorú dnes prerokovala a vzala na vedomie vláda SR.Bloky jadrovej elektrárne Bohunice V-1, odstavené z prevádzky v decembri 2006 a 2008, sú momentálne v 2. etape vyraďovania. Jadrová elektráreň Bohunice A-1 je 3. a 4. etape vyraďovania.Správa sa zaoberá aj ďalšími aktivitami v súvislosti s kompetenciami ÚJD SR v EÚ a v medzinárodných organizáciách, ktorých cieľom je zaisťovanie spoľahlivosti prevádzky jadrových elektrární a zvyšovanie ich jadrovej bezpečnosti s cieľom ochrany verejnosti a životného prostredia pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia.Záverečná časť správy sa venuje aj finančnému zabezpečeniu činností ÚJD SR, riadeniu ľudských zdrojov, vzdelávaniu zamestnancov, rozvoju dozorných činností a systému manažérstva kvality.