Jadrovú elektráreň Three Mile Island úplne odstavia v roku 2019

Na archívnej snímke z 22. mája 2017 sú chladiace veže americkej jadrovej elektrárne Three Mile Island v štáte Pensylvánia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Harrisburg 30. mája (TASR) - Americkú jadrovú elektráreň Three Mile Island v štáte Pensylvánia, kde sa pred 38 rokmi odohrala najzávažnejšia jadrová havária v dejinách USA, odstavia v roku 2019 úplne z prevádzky. Oznámil to jej vlastník, spoločnosť Exelon, ktorú dnes citovala spravodajská stanica BBC.V elektrárni zaznamenali v marci 1979 čiastočné roztavenie reaktora a následne došlo k rozsiahlemu úniku rádioaktivity do životného prostredia. Situácia si vyžiadala evakuáciu tisícov obyvateľov a viedla k celonárodným demonštráciám za zastavenie prevádzky. Odstraňovanie následkov ukončili až v roku 1993.Spoločnosť Exelon ako dôvod svojho rozhodnutia uviedla nízke ceny ťažby zemného plynu, čo robí získavanie elektrickej energie prostredníctvom jadrovej elektrárne nerentabilným. Z ekonomických dôvodov bolo v Spojených štátoch od roku 2013 zatvorených už šesť nukleárnych elektrární, pripomína britské médium.Elektráreň, ktorú vystavali v rokoch 1968-70 a sprevádzkovali v roku 1974, zamestnáva momentálne 675 ľudí a dodáva elektrickú energiu do 800.000 domácností, uvádza Exelon.