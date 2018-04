Jágr pokračuje: Pre ďalšiu sezónu figuruje na súpiske Kladna

Český hokejista Jaromír Jágr Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kladno 30. apríla (TASR) - Český hokejista Jaromír Jágr by mal aj v nasledujúcej sezóne pôsobiť v drese prvoligového Kladna, kam sa vrátil koncom januára z Calgary. Štyridsaťšesťročný druhý najproduktívnejší hráč histórie zámorskej NHL figuruje na súpiske pre ďalšiu sezónu.citoval portál idnes.cz z vyjadrenia oficiálneho webu klubu, ktorý Jágr vlastní.Po návrate zo zámoria odohral Jágr iba štyri celé stretnutia a 17. februára ho z hry vyradil zákrok Mareka Sikoru z Havířova. Neskôr nastupoval vždy iba na jedno striedanie a získal tak 15 štartov potrebných pre účasť v baráži, do ktorej však nezasiahol. Rytíři si návrat do najvyššej súťaže po štyroch rokoch nevybojovali.