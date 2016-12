Jágr prekonal legendárneho Messiera, gól dal trenkami

Český veterán Jaromír Jágr máva divákom po dosiahnutí 1888 bodu v kariére v zápase zámorskej hokejovej NHL Florida Panthers - Boston Bruins v Bostone 22. decembra 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sunrise 23. decembra (TASR) - Jaromír Jágr predbehol Marka Messiera a osamostatnil sa na druhom mieste v historickom rebríčku kanadského bodovania zámorskej hokejovej NHL. Český útočník Floridy Panthers asistoval v nočnom zápase proti Bostonu Bruins (1:3) pri góle Aleksandra Barkova a pripísal si 1888. bod v kariére. O jeden bod tak predstihol Messiera, ktorého dobehol len v utorok vďaka trom asistenciám proti Buffalu Sabres.Pred Jágrom je už len najslávnejší hokejista všetkých čias Wayne Gretzky, ktorý nazbieral pravdepodobne nedostižných 2857 bodov. Historický moment sa udial v 54. minúte, keď cloniaci Jágr trenkami tečoval strelu od modrej čiary a po odrazenom puku skóroval Barkov. Na prvý pohľad nebolo jasné, či bude mať Jágr asistenciu, pretože zmena smeru puku bola minimálna, ale český útočník avizoval, že sa puku dotkol a televízne kamery to jasne potvrdili. Zápas po tomto momente na pár minút prerušili a za veľkých ovácií v BB&T Center pozvali legendárneho hokejistu do stredu klziska, kde mu kapitán Panthers Derek MacKenzie odovzdal za klub zlatú hokejku.pousmial sa Jágr v živom rozhovore v strede klziska počas prerušenia zápasu.Štyridsaťštyriročný Jágr strelil 755 gólov a zaznamenal 1133 asistencií v 1663 zápasoch NHL. V aktuálnej sezóne nazbieral 20 bodov (6+14) v 34 dueloch.povedal Jágr, ktorý v NHL pôsobí 23. sezónu, po zápase pre agentúru AP.V NHL debutoval 5. októbra 1990 v drese Pittsburghu Penguins, o tri roky skôr ako vôbec vznikol jeho súčasný klub.dodal Jágr a zaspomínal si na svoje začiatky.pokračoval český veterán.Messier má na konte 694 gólov a 1193 asistencií v 1756 zápasov. Na druhom mieste bol od 4. novembra 2003, keď prekonal Gordieho Howea.Jágr okrem NHL ešte zaznamenal 146 bodov v troch sezónach v Kontinentálnej hokejovej lige (2008-2011), ďalších 67 bodov si pripísal v Európe počas výluky v sezóne 2004-2005 a na európskych klziskách nazbieral ešte 68 bodov v skrátených sezónach 1994-1995 a 2012-2013.povedal minulý týždeň Messier.Väčšinu bodov (1079) nazbieral Jágr v drese Pittsburghu. Potom zbieral body v ďalších siedmich tímoch: New York Rangers (319), Washington Capitals (201), Florida Panthers (104), New Jersey Devils (96), Philadelphia Flyers (54), Dallas Stars (26) a Boston Bruins (9).