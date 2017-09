Jágr sa nevzdáva pôsobenia v NHL, v KHL ho chce Nižnekamsk

Český veterán Jaromír Jágr. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 20. septembra (TASR) - Český hokejový veterán Jaromír Jágr stále nepozná svoje nové pôsobisko. Keď celé leto nenašiel miesto v zámorskej NHL, začalo sa špekulovať, či hokejová legenda neprijme pozvanie do skúšobného kempu na takzvaný try out. Štyridsaťpäťročný Jágr však túto možnosť v rozhovore pre ruský denník Sport-Express rázne vyvrátil.povedal podľa serveru idnes.cz druhý najproduktívnejší hráč histórie NHL.Český útočník aj napriek neúčasti na predsezónnom kempe najlepšiu ligu sveta nezavrhuje a pôsobenie v zámorí je jeho priorita.uviedol Jágr.Ponuky z Európy však začínajú pribúdať. S poslednou prišiel začiatkom týždňa šéf tímu KHL Neftechimik Nižnekamsk Rail Jakupov, otec útočníka Colorada Avalanche Naila Jakupova.cituje idnes.cz šéfa Nižnekamsku.Jágr pred časom naznačil, že KHL je jedna z variant, keby nakoniec zostal v Európe. S ligou má dobré osobné skúsenosti, v ruskom Omsku pôsobil už počas výluky v sezóne 2004/05 a potom sa tam v roku 2008 na ďalšie tri sezóny vrátil.