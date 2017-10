Jágr vždy túžil hrať za kanadský klub, na Howeov rekord ešte nemyslí

Na snímke česká hokejová legenda Jaromír Jágr si oblieka dres tímu NHL Calgary Flames počas tlačovej konferencie v Calgary 4. októbra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Calgary 5. októbra (TASR) - Klub NHL Calgary Flames v stredu oficiálne predstavil svoju čerstvú posilu Jaromíra Jágra. Český hokejový veterán po podpise ročnej zmluvy s "plameňmi" vyhlásil, že vždy bolo jeho túžbou hrať za tím z Kanady.uviedol bývalý hráč Pittsburghu, Washingtonu, NY Rangers, Philadelphie, Dallasu, Bostonu, New Jersey a Floridy, ktorý načne už svoju 24. profiligovú sezónu. Štyridsaťpäťročný krídelník ešte nestihol otvárací zápas Calgary v novej sezóne na ľade Edmontonu a je možné, že sa nepredstaví ani v ďalšom dueli, keď Flames v noci na nedeľu hostia Winnipeg. Podľa svojich slov potrebuje pred ostrým štartom absolvovať ešte pár tréningovJágr sa v minulej sezóne dokázal prepracovať na druhé miesto historickej tabuľky produktivity NHL za nedostihnuteľného Wayna Gretzkého a v nadchádzajúcom ročníku by mohol pokoriť ďalší významný míľnik. Na konte má 1711 zápasov v základnej časti a ak ich odohrá ešte 57, prekoná rekord Gordieho Howea (1767).povedal "nestarnúci" český útočník podľa agentúry AP.V Calgary veria, že v osobe Jágra získali posledný kamienok do víťaznej mozaiky. Mužstvo plné talentovaných hráčov napreduje, no potrebovalo do ofenzívy ešte jedného skúseného hráča, ktorý bude usmerňovať mladých útočníkov.vysvetlil asistent generálneho manažéra "plameňov" Craig Conroy.vysvetľoval na tlačovej konferencii generálny manažér Flames Brad Treliving, čo klub viedlo k angažovaniu hokejovej legendy.V klube s Jágrom počítajú do tretej útočnej formácie k Samovi Bennettovi a Krisovi Versteegovi. Člen elitného Triple Gold Clubu si uvedomuje, že jeho prvý angažmán v Kanade nebude jednoduchý. Fanúšikovia v "kolíske hokeja" tomuto športu veľmi dobre rozumejú.dodal Jágr, ktorý šiel platovo dole, aby sa mohol Flames upísať. V Calgary bude poberať ročne milión dolárov, ďalší milión môže zarobiť na výkonnostných bonusoch. V tíme je jeho spoluhráčom aj slovenský útočník Marek Hrivík, ten však pre otras mozgu, ktorý utrpel počas prípravy, začal sezónu na listine zranených hráčov.