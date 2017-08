Jaguar chce v Nitre rozšíriť výrobné priestory a zvýšiť zamestnanosť

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 22. augusta (TASR) – Spoločnosť Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o., chce rozšíriť svoju výrobnú prevádzku v lokalite nitrianskeho strategického parku oproti pôvodne plánovanému zámeru. Podľa projektu predloženého na posúdenie vplyvov na životné prostredie by sa mal rozšíriť logistický priestor Material Planning & Logistics (MP&L), ktorý súvisí s dodávkou komponentov pre budúce vozidlá. Pribudnúť by mal stavebný objekt Powertrain, ktorý bude slúžiť na montáž batériových modulov. Tie budú následne inštalované do jednej veľkej batériovej jednotky vhodnej na montáž až do 150.000 vozidiel ročne.Zastavaná plocha logistického priestoru MP&L sa po jeho rozšírení zvýši z pôvodných 64.000 štvorcových metrov (m2) na približne 75.000 m2. Parcely sa nachádzajú v katastrálnom území Lužianok a Dražoviec. Zastavaná plocha novej prevádzky Powertrain v katastrálnom území Lužianok dosiahne 48.000 m2. Celková plocha zastavaného územia MP&L a Powertrain bude po realizácii navrhovanej zmeny činnosti predstavovať približne 123.000 m2.Rozšírenie závodu bude znamenať aj zvýšenie nárokov na pracovné sily. Podľa predloženého projektu bude počet zamestnancov počas prevádzky MP&L väčší, ako bolo pôvodne plánované. Spolu so zamestnancami v prevádzke Powertrain sa celkový počet zamestnancov zvýši približne o 2000 pracovníkov.Jaguar Land Rover plánuje spustiť výrobu v nitrianskom priemyselnom parku koncom roka 2018. Spoločnosť pri spustení výstavby závodu avizovala, že jeho ročná kapacita dosiahne 150.000 vozidiel. V novom závode v Nitre plánovala zamestnať približne 2800 zamestnancov.