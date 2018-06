Jaguar Land Rover presunie výrobu modelu Discovery na Slovensko

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Londýn/Bratislava 11. júna (TASR) - Britská automobilka Jaguar Land Rover Automotive by mala kompletne presunúť výrobu športovo-úžitkového modelu Discovery na Slovensko zo závodu v blízkosti Birminghamu. Ten bude modernizovaný a vyrábať by sa v ňom mali elektromobily novej generácie.Automobilka, ktorá patrí koncernu Tata Motors, vytvorí v britskom závode Solihull novú výrobnú platformu, ktorá umožní produkciu elektromobilov, benzínových aj dieselových verzií, uviedli pre agentúru Bloomberg zdroje oboznámené so záležitosťou, ktoré si neželali byť menované, keďže tieto informácie ešte nie sú verejné.Výroba modelu Discovery sa presunie od začiatku roka 2019. To znamená, že je možné znižovanie počtu zamestnancov v závode v Solihulle predtým, než opätovne začne naberať pracovníkov, uviedli zdroje.Po prebudovaní závodu sa tu bude vyrábať nový Range Rover a Range Rover Sport. Nové modely Range Rover Evoque sa budú produkovať v severoanglickom Halewoode, kde sa vyrába aj Discovery Sport.uviedol Jaguar Land Rover v emailovom stanovisku.