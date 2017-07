Jaguar Land Rover Slovakia porušil zákaz nelegálneho zamestnávania

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 31. júla (TASR) – Spoločnosť Jaguar Land Rover Slovakia porušila zákaz nelegálneho zamestnávania. Zamestnávateľ vyslal 31. júla minulého roka troch ľudí na oficiálnu pracovnú cestu do Anglicka, pracovný pomer im však vznikol až o deň neskôr. Podľa Róberta Bullu z nitrianskeho Inšpektorátu práce porušil Jaguar Land Rover zákaz nelegálneho zamestnávania aj tým, že desiatich zamestnancov neprihlásil do registra Sociálnej poisťovne pred začatím výkonu ich činnosti.Inšpektorát práce vykonal v spoločnosti Jaguar Land Rover kontrolu zameranú na oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na pracovnoprávne vzťahy a nelegálne zamestnávanie. Za nelegálne zamestnávanie dvoch a viacerých osôb súčasne môže zamestnávateľovi uložiť pokutu až do výšky 200.000 eur v závislosti od závažnosti zistení, minimálne však 5000 eur. Automobilka sa zároveň ocitla v centrálnom registri nelegálnych zamestnávateľov, ktorý je voľne prístupný na internete. V ňom figurujú všetky fyzické a právnické osoby, ktoré v predchádzajúcich piatich rokoch porušili zákaz nelegálneho zamestnávania.