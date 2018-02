Jaguar poskytne pomoc pri vzdelávaní mechatronikov pre automobilku

Na snímke výstavba závodu Jaguar Land Rover v strategickom parku v Nitrianskom kraji, v katastrálnom území obcí Mlynárce, Zobor, Drážovce, Lužianky, Čakajovce a Zbehy. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Nitra 2. februára (TASR) – Manažéri spoločnosti Jaguar Land Rover ponúkli Súkromnej strednej odbornej škole polytechnickej v Nitre podporu pri naštartovaní výučby v odbore mechatronik. Škola, ktorej zriaďovateľom je od minulého roka slovenská vzdelávacia spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien (DSA), začne od septembra vychovávať mechatronikov pre britskú automobilku.Jaguar Land Rover je pripravený poskytnúť škole študijné podklady a má záujem aj o výmenu skúseností. Počas návštevy manažérov automobilky v škole to vo štvrtok 1. februára potvrdil Ian Eva, ktorý v centrále spoločnosti zodpovedá za systém odborného vzdelávania.skonštatoval Slavomír Maličkay z DSA. Manažéri prisľúbili škole pomoc pri nastavovaní štandardov a procesov pri príprave praktickej časti výučby, ako aj podporu pri nadväzovaní partnerstva s britskými odbornými školami.povedal Maličkay.Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA sa dohodla so spoločnosťou Jaguar Land Rover na príprave kvalifikovaných odborníkov vo štvorročnom maturitnom odbore mechatronik počas minulého roka. Výučba sa začne od začiatku nového školského roka. Otvorená by mala byť jedna trieda mechatronikov, ktorú bude navštevovať do 25 žiakov.potvrdil Maličkay. Pre praktickú časť výučby v študijnom odbore mechatronik pripravuje škola novú modernú tréningovú halu, ktorá vyrastie v areáli školy. Vybavená bude špičkovými prístrojmi a zariadeniami.Deutsch-Slowakische Akademien získala Strednú odbornú školu polytechnickú do 15-ročného prenájmu rozhodnutím poslancov Nitrianskeho samosprávneho kraja počas minulého roka.povedal Maličkay. Jaguar Land Rover si chcel pôvodne zriadiť vlastnú školu priamo v strategickom parku, rozhodol sa však pre spoluprácu so Súkromnou strednou odbornou školou polytechnickou DSA.