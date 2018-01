Jagudinova šou si vyžiada dvojdňovú prestavbu zimáku v Bratislave

Alexej Jagudin. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Bratislava 16. januára (TASR) - Hlavné mesto Slovenska privíta 27. februára veľkolepú šou. Bratislavskému publiku sa predstaví olympijský víťaz v krasokorčuľovaní Alexej Jagudin. Pre svetovú šou Ice Stars čaká Zimný štadión Ondreja Nepelu takmer dvojdňová prestavba.Tím 120 ľudí bude takmer 48 hodín meniť od základov najznámejšiu slovenskú hokejovú halu. Ako prvé odmontujú plexisklá a mantinely. Premena čaká nielen samotnú ľadovú plochu, ale aj hľadisko, kde bude pre väčší komfort divákov znížená kapacita. Zmenou prejde aj osvetlenie. Keďže pôjde nielen o veľkolepú krasokorčuliarsku, ale aj svetelnú šou, organizátori musia zabezpečiť 600 svietidiel.Najviac času zaberie organizátorom výmena hokejového ľadu za krasokorčuliarsky. Špecialisti musia v priebehu 24 hodín najskôr roztopiť existujúci hokejový ľad a ihneď začať vyrábať krasokorčuliarsky.hovorí Michaela Grendelová z SPR media, ktorá je spoluorganizátorom šou.Hoci Alexej Jagudin patrí k najväčším velikánom svetového krasokorčuľovania, na organizátorov doteraz nemal žiadne špeciálne požiadavky. Keďže v Bratislave už v minulosti bol, v roku 2001 tu napríklad získal striebro na majstrovstvách Európy, na slovenských divákov sa teší. Momentálne oddychuje s rodinou v Thajsku a po návrate bude pokračovať v tréningoch.hovorí Alexej Jagudin.V šou Ice Stars vystúpi spolu šesť olympijských víťazov a 14 majstrov sveta, po dvoch rokoch sa vráti do Bratislavy aj športová dvojica Tatiana Volosožarová, Maxim Traňkov, ktorí sa na Slovensku tešili zo zisku titulu majstrov Európy. Na ľade sa predstaví aj Jagudinova manželka Tatiana Totmianinová, ktorá si už doliečuje zranenú nohu. V Bratislave sa predstaví so svojím dlhoročným športovým partnerom Maximom Marininom.Doslova pár hodín po premiérovom vystúpení na zimných olympijských hrách sa v Bratislave predstaví slovenský tanečný pár Lucie Myslivečková, Lukáš Csölley.uviedol Csölley.Spolu so svetovou elitou bude korčuľovať aj jeden z najväčších talentov slovenského krasokorčuľovania, len 11-ročný Lukáš Václavík.