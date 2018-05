Jahodové lány v Maduniciach sa už červenajú a čakajú na samozberačov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madunice 21. mája (TASR) – Teplé počasie predchádzajúcich týždňov umožnilo začať v trnavskom regióne so samozberom jahôd. Uplynulý víkend medzi prvými otvorili zberačom svoje jahodové polia poľnohospodári v Maduniciach v okrese Hlohovec. Sobotu i nedeľu využili záujemcovia na zásobenie sa v malom i veľkom z obce i širšieho okolia.povedal pre TASR dozorca zberu Juraj Petrgal. Tohtoročná úroda sa podľa neho ukazuje byť lepšia ako vlaňajšia, jahôd by malo byť dosť. Zberači, ktorí nemajú vlastnú záhradku a chcú si vychutnať chuť čerstvo pozberaných plodov, môžu prísť s košíkmi a natrhať si, koľko potrebujú.dodal. Ak niekoho 'nepripraveného' upúta cestou cez obec informačná tabuľa o samozbere, môže sa zastaviť a malý košík jahôd si aj zakúpiť. No nazbieraných jahôd pre takýchto záujemcov je menej, uprednostňujú samozber.Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Madunice má zasadené jahody na ôsmich hektároch, zber by mal trvať okolo dvoch týždňov v závislosti od záujmu a počasia. Jahody sú vysadené vždy na troch poliach, k predaju bývajú plody najstarších, trojročných rastlín.dodal.V prvých dňoch chodia zberači po jahody na priamy konzum.dodal Petrgal. V druhej vlne si potom chodia po jahody na ďalšie spracovanie, na zaváranie, džemy, zmrazovanie. Družstiev, ktoré poskytujú svoju úrodu na samozber, nie je veľa.dodal dozorca na jahodovom poli. V regióne Trnavy takto ponúkajú každoročne na samozber jahôd svoju úrodu aj v Majcichove, Vlčkovciach, Bučanoch alebo Borovciach.