Jake Bugg ďalším menom festivalu Pohoda 2017

Ďalším menom 21. ročníka festivalu Pohoda je veľký talent britskej scény Jake Bugg. Stále len 22-ročný blues-rockový pesničkár má na konte tri albumy, pričom každý sa v predajnosti dostal do TOP 5 vo Veľkej Británii, debut bol dokonca jednotkou.





Chytľavé indie-rockové skladby ovplyvnené bluesom hral Jake na Glastonbury už ako 17-ročný. Získal NME Award, Q Award a Silver Clef Award a ďalších 11 prestížnych nominácií na ocenenia ako Mercury Prize, BRIT Awards či Ivor Novello Awards. Minulé leto vydal tretí album On My One, ktorého skladby, spolu s ďalšími staršími hitmi, zahrá aj na Pohode 2017.Jake začal hrať na gitare ako 12-ročný. Ovplyvnený hudbou Dona McLeana, Oasis, Hendrixa, Casha či The Beatles začal v šestnástich skladať a hrávať vlastné veci. Už o rok neskôr si ho BBC vybrala na svoj BBC Introducing stage na Glastonbury 2011. K raketovému úspechu mu dopomohla aj celoštátna reklamná kampaň na pivo, v ktorej použili jeho skladbu Country Song. V tom čase podpísal zmluvu s vydavateľstvom Mercury Records a začal pracovať na debute, ktorý vydal v októbri 2012. Magazín Clash ho označil za predčasne zrelý talent, ktorý mieša retro folk so žeravými prvkami súčasnej rockovej hudby. Album Jake Bugg vystrelil na vrchol britského rebríčka a k dnešnému dňu je stále v stovke najpredávanejších UK albumov tejto dekády. V tom istom roku si ho vybral ako predskokana jeho vzor Noel Gallagher.Na druhom albume Shnagri La s ním spolupracoval Rick Rubin či Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Jake si zahral na Pyramid Stage na Glastonbury 2013 a dočkal sa nominácií na Mercury Prize, Brit Awards, NME Awards či víťazstva v rámci Q Awards pre najlepšieho nováčika. V júli 2014 začal pracovať na treťom albume On My One. Album vyšiel v júli minulého roka a prináša častejšie pokusy o miešanie žánrov, no zároveň kladie dôraz na obľúbený blues. Rok 2015 bol pre Jakea mimoriadne úspešný aj čo sa týka osobných ocenení. Vo februári získal NME Award (Best Solo Artist) a v auguste Silver Clef Award (Best Male Artist). Jeho skladbu Simple as This použili vo filme Na vine sú hviezdy. Ďalšie pesničky boli použité vo filme Darca či v seriáli Happy Valley.Tím Pohody sa zúčastní na európskom showcaseovom festivale a konferencii Eurosonic v holandskom Groningene, na ktorom vyhlásia mená víťazov European Festival Awards. Pohoda má rekordné štyri nominácie v TOP 10 shortlistoch: Best line-up, Best promoter, Best middle sized festival a v kategórii Award for excellence and passion, v ktorej je nominovaný Michal Kaščák.„Toto je dobrá príležitosť povedať aj oficiálne, že naši fanúšikovia sú už 20 rokov jednoznační víťazi kategórie Best festival audience, a to nielen podľa nás, počúvame to aj od mnohých umelcov, agentov či promotérov z celého sveta. Ďakujeme, že nám opäť zabezpečili jednu z nominácií. Spolu s ich podporou si veľmi vážime aj hlasy hudobných profesionálov, takéto vyjadrenie rešpektu je pre nás mimoriadne cenné,“ uviedol pre médiá Kaščák.