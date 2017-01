Jakeš má zlomené zápästie i ďalšie zranenia. V nedeľu odlieta domov

Uprostred slovenský motocyklista Ivan Jakeš Foto: Teraz.sk/Facebook Ivan Jakes Foto: Teraz.sk/Facebook Ivan Jakes

La Paz 7. januára (TASR) - Slovenský motocyklista Ivan Jakeš má po páde v 5. etape Rely Dakar zlomeninu zápästia i ďalšie zranenia a tak by mal začiatkom nasledujúceho týždňa pricestovať domov. Na Slovensku sa chce podrobiť komplexnejším vyšetreniam. Informovala o tom fanúšikovská stránka slovenského pretekára.Pre Jakeša sa Rely Dakar 2017 skončila po tom, čo utrpel ťažký pád v priebehu 5. etapy. "Po včerajšej (piatkovej, pozn.) havárii a 8-hodinovej ceste do nemocnice bola Ivanovi diagnostikovaná zlomenina zápästia, pomliaždeniny na celom tele a následkom blesku i zhoršené videnie a problémy so sluchom. Ivan uprednostnil komplexné vyšetrenie doma na Slovensku, kam by mal docestovať v pondelok - utorok," uvádza oficiálna fanúšikovská stránka 43-ročného motocyklistu. Podľa nej si Jakeš na nehodu nepamätá, no zároveň pozdravuje svojich fanúšikov a je milo prekvapený stovkami odkazov a správ.Jakeš mal pred 39. ročníkom Rely Dakar smelé plány. Pred svojou desiatou účasťou na slávnych vytrvalostných pretekoch hovoril o víťazných ambíciách, ale tie dostali vážnu trhlinu v 5. etape. V nej utrpel ťažký pád, po ktorom bol prevezený do nemocnice. Pred nehodou bol na priebežnej 11-tej priečke. Pre Jakeša je to už šiesta účasť na Dakare, ktorú nedokončí. Podobne predčasne sa pre neho skončila aj vlaňajšia Rely, ktorú opustil takisto pre zranenia.