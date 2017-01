Jakeš si sen o triumfe nesplní. Mal pád a Dakar sa pre neho skončil

Na snímke slovenský motocyklový pretekár Ivan Jakeš Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tupiza 6. januára (TASR) - Slovenský motocyklový pretekár Ivan Jakeš si pri svojej 10. účasti na Rely Dakar nesplní sen o triumfe. V 5. etape z Tupizy do Orura mal pád a s podozrením na zlomeninu ruky a ďalšie zranenia ho vrtuľníkom transportovali do nemocnice. Pre Jakeša sa tým Rely Dakar 2017 skončila. Informovala o tom oficiálna stránka Jakešovho tímu.Jakeš cestoval na svoju desiatu Rely Dakar so smelými ambíciami a myslel aj na celkový triumf. Po 4 etapách bol na priebežnej 11. priečke s odstupom 45:43 minúty na vedúceho Pabla Quintanillu z Čile.