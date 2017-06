Jakub Hromada si reprezentačný dres v Poľsku neoblečie. Zranil sa

Na snímke slovenský futbalový reprezentant do 21 rokov Jakub Hromada. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Šamorín 10. júna (TASR) - Slovenská reprezentácia do 21 rokov prišla len niekoľko hodín pred odletom na európsky šampionát do Poľska o Jakuba Hromadu. Ako informuje oficiálna stránka Slovenského futbalového zväzu (SFZ), dôvodom je zranenie z piatkového prípravného zápasu s Liptovským Hrádkom (4:0). To sa po sobotňajších vyšetreniach v Trnave ukázalo vážnejšie ako sa očakávalo.Dvadsaťjedenročný stredopoliar duel nedohral, keď ho zasiahol jeden z protihráčov a ihrisko opustil už po polhodine hry.povedal pre SFZ lekár reprezentácie do 21 rokov Zsolt Fegyveres.povedal smutný Hromada, ktorý by mal najbližšie hodiny prestúpiť do Slavie Praha.dodal.