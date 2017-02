Jakubčová v obrovskom slalome na 24. a Šafáriková 25. mieste

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Alpské lyžovanie:



obrovský slalom - ženy: 1. Rinata Abdulkaiumovová (Rus.) 2:12,62 min., 2. Doriane Escaneová (Fr.) +1,21 s, 3. Nikola Bubáková (ČR) +1,33, ..., 24. ZUZANA JAKUBČOVÁ +7,93, 25. ANDREA ŠAFÁRIKOVÁ (obe SR) +8,21

beh na lyžiach:



dievčatá - 5 km klasicky: 1. Anja Mandeljčová (Slov.) 13:49,3 min., 2. Jelena Kučevová +15,6 s, 3. Aleksandra Trofimovová (obe Rus.) +28,0, ..., 22. LUCIA MICHALIČKOVÁ +1:39,4, 34. ZUZANA ŠEFČÍKOVÁ (obe SR) +2:14,4



chlapci - 7,5 km klasicky: 1. Miska Poikkimäki (Fín.) 17:51,4 min., 2. Andrej Nekrasov (Rus.) +5,3 s, 3. Petteri Koivisto (Fín.) +34,5, ..., 29. DOMINIK ČÍŽ +2:13,1, 39. KRISTIÁN KLOUDA (obaja SR) +2:56,4

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Erzurum 13. februára (TASR) - Slovenské lyžiarky Zuzana Jakubčová a Andrea Šafáriková skončili v tretej desiatke obrovského slalomu na Európskom olympijskom festivale mládeže v tureckom Erzurume.Jakubčová obsadila 24. miesto so stratou necelých osem sekúnd na víťaznú Rusku Abdulkaiumovovú. Jej reprezentačná kolegyňa prišla do cieľa na 25. pozícii.V behu na lyžiach Slováci v tretej desiatkeSlovenská bežkyňa na lyžiach Lucia Michaličková obsadila 22. miesto v pretekoch na 5 km klasicky na Európskom olympijskom festivale mládeže v tureckom Erzurume. Jej krajanka Zuzana Šefčíková skončila na 34. pozícii. Víťazkou sa stala Slovinka Anja Mandeljčová.Medzi chlapcami na 7,5 km trati prišiel do cieľa na 29. mieste Dominik Číž, Kristiána Kloudu klasifikovali na 39. pozícii. Zo zlata sa radoval Fín Miska Poikkimäki.