Jakubech bude v kádri Lille na duel s Caenom

Lille 19. augusta (TASR) - Slovenský futbalový brankár Adam Jakubech sa s najväčšou pravdepodobnosťou dočká premiérovej pozvánky do A-tímu OSC Lille. Zatiaľ odchytal len dva súboje za "rezervu" severofrancúzskeho klubu.K dispozícii pre potreby "áčka" by mohol byť už v nedeľňajšom zápase 3. kola francúzskej Ligue 1 proti SM Caen. Dvadsaťročný bývalý gólman trnavského Spartaka sa však pravdepodobne bude musieť uskromniť s pozíciou náhradníka Hervého Koffiho, informujú francúzske médiá.Jakubechov rovesník a rodák z Burkiny Faso by sa mal postaviť medzi tri žrde po tom, ako prvý brankár OSC Lille Mike Maignan videl v predošlom kole v súboji s Racingom Štrasburg červenú kartu.uviedol kouč OSC Lille Marcelo Bielsa.Zápas OSC Lille - SM Caen má úvodný výkop v nedeľu 20. augusta o 15.00 h.