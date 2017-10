Jakubisová sa rozlúčila s reprezentáciou: Je čas nechať priestor iným

Na snímke uprostred Lýdia Jakubisová. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. októbra (TASR) - Slovenská hádzanárka Lýdia Jakubisová odohrala v nedeľu posledný zápas v národnom tíme. Rozlúčka s reprezentáciou nemala víťaznú príchuť, hráčka Thüringer HC však počas pôsobenia v nej nastrieľala 476 gólov v 127 zápasoch.V druhom kvalifikačnom zápase o postup na ME 2019 do Francúzska v Nitre proti Poľsku bola pri prehre 20:29 najlepšou strelkyňou Slovenska s piatimi gólmi." povedala po stretnutí 35-ročná krídelníčka, ktorej Slovenský hádzanársky zväz pred zápasom daroval na rozlúčku zarámovaný dres.V reprezentácii odohrala najlepšia hádzanárka Slovenska za rok 2012 spolu 127 zápasov, k významnému míľniku 500 nastrieľaných gólov jej chýba len 24 zásahov. Jej rozhodnutie je však definitívne.uviedla Jakubisová, ktorá prešla na Slovensku klubmi HK Prievidza, Bánovce nad Bebravou, Slávia Partizánske a Duslo Šaľa. Od roku 2007 pôsobí v nemeckej Bundeslige, kde sa cez kluby Rhein-Main Bienen, DJK/MJC Trier a VfL Oldenburg dostala až do súčasného tímu Thüringer HC.Zápasy v najcennejšom drese si Jakubisová vždy užívala a priniesli jej aj niekoľko vrcholov. Tým najväčším bola účasť na majstrovstvách Európy v Chorvátsku v roku 2014.vyhlásila Jakubisová, ktorá v tomto jedinom víťaznom zápase na ME strelila 8 gólov.S hádzanou sa dnes už bývalá reprezentačná opora nelúči, svoju budúcnosť však spája s Nemeckom, kde sa plánuje usadiť.Jej rozhodnutie o konci v národnom tíme by zrejme nezmenila ani ďalšia účasť na kontinentálnom šampionáte, o ktorú slovenské hádzanárky bojujú v súčasnej kvalifikácii.dodala na záver Jakubisová.