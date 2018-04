James Blunt sa v máji predstaví v Bratislave

James Blunt. Foto: TASR/AP James Blunt. Foto: TASR/AP

Bratislava 22. apríla (TASR) - Jeden z najúspešnejších popových spevákov súčasnosti James Blunt po ázijskej časti jeho svetového turné pokračuje v máji opäť v Európe. V rámci svetového turné The Afterlove Tour nevynechá ani Bratislavu, predstaví sa vo štvrtok 10. mája v Aegon aréne NTC. Miesta na sedenie sú už vypredané, ostávajú už iba vstupenky na státie.„Vyzerá to na parádnu šou, chystáme pre neho pódium s rozmermi 18 krát 12 metrov a veľkú LED stenu o ploche takmer 60 štvorcových metrov. Okrem nových skladieb z albumu The Afterlove, samozrejme, nebudú chýbať ani osvedčené megahity a slaďáky, vďaka ktorým ho milujú najmä ženy po celom svete a vyzerá to, že aj veľa slovenských dievčat,“ uviedol pre médiá organizátor koncertu Peter Ďuriš.Bývalý dôstojník britskej armády James Blunt, rodený ako James Hillier Blount, aj po skúsenostiach v jednotke NATO v kosovskej Prištine odišiel v roku 2003 z armády a namieril si to priamo do Los Angeles, aby sa venoval výlučne len hudbe. V októbri 2004 vydal debutový album Back To Bedlam, na ktorom boli hity You're Beautiful a Goodbye My Lover. Jeho predaj prekročil 11 miliónov nosičov. V septembri 2007 vydal druhý album All The Lost Souls s hitmi 1973, Same Mistake či Carry You Home, v novembri 2010 tretí s názvom Some Kind Of Trouble. V októbri 2013 vyšiel jeho štvrtý album Moon Landing a v marci 2017 piata štúdiovka The Afterlove. Pilotný singel Love Me Better vydal už v januári 2017. Za svoje skladby získal už päť nominácií na cenu Grammy, ani jednu z nich však zatiaľ nepremenil na sošku gramofónika.V Bratislave James Blunt koncertoval už dvakrát, 26. októbra 2008 a 28. októbra 2014. Tretíkrát sa v slovenskej metropole predstaví 10. mája. Vstupenky sú v predpredaji v sieti Ticketportal.TASR informoval PR manažér koncertu Ján Kakaščík.