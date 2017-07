James Rodriguez odchádza z Realu na hosťovanie do Bayernu Mníchov

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov 11. júla (TASR) - Kolumbijský futbalový reprezentant James Rodriguez mieri z Realu Madrid do mníchovského Bayernu. Úradujúci nemecký šampión v utorok potvrdil, že sa dohodol s predstaviteľmi španielskeho klubu na dvojročnom hosťovaní ofenzívneho stredopoliara.Ako informovala agentúra DPA, dohoda zahrňuje aj opciu na trvalý prestup po skončení hosťovania. Dvadsaťpäťročný Rodriguez by mal podpísať zmluvu v Mníchove hneď po absolvovaní lekárskej prehliadky. Následne sa pripojí k novým spoluhráčom, ktorí v nedeľu odlietajú na dvanásťdňové predsezónne turné do Číny a Singapuru.Podľa agentúry DPA zaplatí bavorský veľkoklub Realu desať miliónov eur za to, že mu uvoľnil najlepšieho strelca MS 2014. Prípadný trvalý prestup v roku 2019 ho bude stáť 35 miliónov.