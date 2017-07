James Rodriguez spečatil hosťovanie v Bayerne: Mám víťaznú mentalitu

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Mníchov 12. júla (TASR) - Kolumbijský futbalový reprezentant James Rodriguez po zdarnom absolvovaní lekárskej prehliadky spečatil stredajším podpisom hosťovanie na dva roky v Bayerne Mníchov z Realu Madrid. Kluby sa dohodli v utorok, nemecký majster zaplatí španielskemu šampiónovi 10 miliónov eur, ďalších 35 v prípade, že si na konci výpožičky v roku 2019 uplatní opciu na trvalý prestup.Rodriguez podpísal kontrakt v deň svojich 26. narodenín, v stredu mal na programe aj úvodnú tréningovú jednotku s novými spoluhráčmi. "" vyhlásil Rodriguez pre agentúru DPA.Zverenci Carla Ancelottiho odletia v nedeľu na dvanásť dní na predsezónne turné do Číny a Singapuru. Taliansky tréner verí, že príchod ofenzívneho stredopoliara zvýši kvalitu bavorského mužstva.dodal Ancelotti. Práve on šéfoval lavičke Realu, keď Rodriguez pred troma rokmi prestúpil z AS Monaco. Bolo to krátko po tom, ako sa šiestimi gólmi stal najlepším strelcom MS 2014 v Brazílii. Za Madrid dal 36 gólov v 111 súťažných stretnutiach, súčasný kouč Zinedine Zidane mu však nedával mnoho príležitostí.