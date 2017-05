Ján Filc: Sme radi, že to dopadlo aspoň tak, ako to dopadlo

Na archívnej snímke Ján Filc. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 15. mája (TASR) - Najúspešnejší tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Ján Filc si nenechal ujsť prebiehajúci šampionát v Kolíne nad Rýnom, no jeho krajania mu priveľa radosti nedopriali. Kormidelník "zlatých chlapcov z Göteborgu" totiž navštívil posledné dva zápasy proti Rusku a USA, ktoré sa skončili debaklami 0:6 a 1:6. Počas pondelňajšej spiatočnej cesty tak dúfal, že Cígerovým zverencom pomôžu aspoň Dáni.povedal pre TASR.Pre problémy s presunom zo Schwechatu nemohol sledovať celé stretnutie Dánska s Talianskom, no nakoniec stihol tú podstatnú časť, v ktorej severania strelili dva góly a rozhodli o tom, že sa Slovensko zachránilo medzi elitou.uviedol.V prípade, že by pondelňajší duel vyhrali Taliani, Slováci by museli bodovať v utorňajšom záverečnom vystúpení na šampionáte proti silným Švédom.Filc dúfa, že z hráčov po potvrdení záchrany spadne psychická ťažoba a tlak a so šampionátom sa rozlúčia v lepšom svetle. Výsledok však tipovať nechcel.dodal.