Ján Kozák: Tréner Slovinska stavil na mladosť a dravosť

Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák . Foto: TASR/Pavol Neubauer Foto: TASR/Pavol Neubauer



Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie na zápasy F-skupiny kvalifikácie MS 2018 so Slovinskom (1. septembra o 20.45 h v Trnave) a Anglickom (4. septembra o 20.45 SELČ vo Wembley):



brankári: Matúš Kozáčik (Viktoria Plzeň), Martin Dúbravka (AC Sparta Praha), Martin Polaček (Zaglebie Lubin)



obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín), Erik Sabo (Beitar Jeruzalem), Martin Škrtel (Fenerbahce Istanbul), Milan Škriniar (Inter Miláno), Ján Ďurica (Trabzonspor), Norbert Gyömbér (AS Rím), Lukáš Štetina (AC Sparta Praha), Tomáš Hubočan (Olympique Marseille), Róbert Mazáň (MŠK Žilina)



stredopoliari: Stanislav Lobotka (Celta Vigo), Patrik Hrošovský (Viktoria Plzeň), Juraj Kucka (Trabzonspor), Ján Greguš (FC Kodaň), Róbert Mak (PAOK Solún), Albert Rusnák (Real Salt Lake City), Marek Hamšík (SSC Neapol), Ondrej Duda (Hertha Berlín), Vladimír Weiss (Al-Gharafa SC), Jaroslav Mihalík (Cracovia Krakov)



útočníci: Adam Nemec (Dinamo Bukurešť), Michal Ďuriš (FK Orenburg)







Realizačný tím:



tréner: Ján Kozák



asistent trénera: Štefan Tarkovič



tréner brankárov: Miroslav Seman



kondičný tréner: Martin Rusňák



videoanalytik: Michal Slyško



kustódi: Ján Beniak, Michal Beseda



lekári: Vladimír Pener, Ján Baťalík



fyzioterapeuti: Marián Drinka, Peter Hečko



masér: Mário Prelovský



technický vedúci: Róbert Tomaschek



tabuľka F-skupiny:



1. Anglicko 6 4 2 0 10:2 14



2. SLOVENSKO 6 4 0 2 12:4 12



3. Slovinsko 6 3 2 1 6:3 11



4. Škótsko 6 2 2 2 9:10 8



5. Litva 6 1 2 3 6:11 5



6. Malta 6 0 0 6 2:15 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šamorín 28. augusta (TASR) - Slovenskí futbalisti odštartovali pondelňajším zrazom v Šamoríne prípravu na septembrový dvojzápas kvalifikácie MS 2018 proti Slovinsku (1. septembra o 20.45 h v Trnave) a Anglicku (4. septembra o 20.45 SELČ vo Wembley), z 24 nominovaných hráčov zatiaľ chýbali piati. Defenzívny univerzál Erik Sabo si plní klubové povinnosti v Beitare Jeruzalem, dvojica Marek Hamšík a Tomáš Hubočan by mala prísť ešte v priebehu dňa, pre osobné voľno sa až v utorok dostavia Martin Škrtel a Ján Ďurica.Tréner Ján Kozák už pred zverejnením kádra vedel, že bude mať problém so zložením obrany. Proti Slovinsku totiž nemôžu pre trest za žlté karty nastúpiť Škrtel s Ďuricom, oba zápasy vynechá iný zranený zadák Kornel Saláta. Na stopérskom poste preto napevno ráta s Milanom Škriniarom, ktorý sa etabloval v Interi Miláno, má za sebou vydarenú letnú prípravu i úvod do Serie A. "povedal Kozák na tlačovej konferencii v areáli X-bionic na margo zdravotného stavu kádra.Súpera má lodivod slovenského tímu dobre zmapovaného: "Niektorí slovenskí reprezentanti vo svojich kluboch nehrávajú, resp. stratili miesta v základných zostavách svojich mužstiev a to tiež môže spôsobovať vrásky na Kozákovej tvári.doplnil Kozák.K postupu, resp. účasti v baráži, sa môžu Slováci priblížiť v prípade víťazstva nad Slovinskom. Slovákom patrí 2. miesto v tabuľke F-skupiny so ziskom 12 bodov. Vedie Anglicko (14 bodov), Slovinsko zaostáva za Kozákovými zverencami len o jediný bod. V septembri minulého roka ich v Ľubľane zdolalo 1:0 gólom Kronavetera a uštedrilo im zatiaľ poslednú kvalifikačnú prehru. Slováci po neúspešnom vstupe (0:1 doma s Anglickom a 0:1 v Slovinsku) vyhrali nasledujúce štyri stretnutia a vrátili sa do bojov o šampionát v Rusku. Naposledy v júni vyhrali v Litve 2:1.Po septembrovom termíne vyvrcholí kvalifikácia dvoma záverečnými kolami. Piateho októbra cestujú Slováci do Škótska, 8. októbra končia doma s Maltou.piatok 1. septembra (20.45 SELČ)Ta'QaliMalta - AnglickoVilniusLitva - ŠkótskoTrnavaSLOVENSKO - SlovinskoĽubľanaSlovinsko - LitvaGlasgowŠkótsko - MaltaWembleyAnglicko - SLOVENSKO