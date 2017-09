Ján Lunter predstavil pulty s regionálnymi výrobkami

Na snímke kandidát Ján Lunter. Foto: TASR/Branislav Račko Na snímke kandidát Ján Lunter. Foto: TASR/Branislav Račko

Banská Bystrica 12. septembra (TASR) – Zaviesť distribučné pulty s regionálnymi produktmi od farmárov či remeselníkov Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) patrí medzi priority kandidáta na predsedu BBSK Jána Luntera. Svoju predstavu, ako by to malo fungovať, prezentoval dnes na tlačovej besede v Banskej Bystrici. Podľa jeho slov by to pomohlo všetkým, drobným živnostníkom, samospráve a podporilo by to aj turizmus. Lunterov tím odborníkov sa inšpiroval najmä vo Švajčiarsku v oblasti Val Mustair."Nechceme v kraji len kúriť a svietiť. Je dôležité využiť potenciál, ktorý máme, a príležitosti, ktoré nám kraj ponúka. Šikovné ruky našich farmárov a remeselníkov vytvárajú produkty, predierajú sa na jarmokoch a festivaloch, aby predali svoje výrobky. My im chceme pomôcť a vytvoriť distribučnú sieť. V tíme mám ľudí, ktorí vedia, nielen čo, ale aj ako. Majú skúsenosti s celým distribučným reťazcom, a to od výroby až po predaj. Distribučné pulty pomôžu drobným farmárom, remeselníkom, živnostníkom, ale i samosprávam, ktoré si vytvoria sociálne podniky s dobrým produktom, aby sa na trhu uplatnili," konštatoval Lunter.Špeciálne predajné pulty s lokálnymi produktmi, ktoré Lunter dnes ukázal na tlačovej besede, by boli umiestnené v maloobchodoch, na čerpacích staniciach či recepciách ubytovateľov, a teda v každom väčšom turistickom uzle. Verí, že aj tento typ spolupráce by dokázal naštartovať lokálnu ekonomiku v BBSK."Náš kraj ročne navštívi pol milióna turistov a jedna z najčastejších reakcií je, že nemajú kde míňať peniaze, chcú niečo typické pre náš región, čo by si odniesli domov z dovolenky. Pulty s regionálnymi produktmi vo všetkých významných turistických centrách by im to umožnili," zdôraznil Lunterov syn Ondrej, ktorý je manažér otcovej kampane a kandidát do krajského parlamentu.Podľa neho je v BBSK okolo 500 poskytovateľov ubytovania a ak by tieto pulty s potravinárskymi výrobkami alebo suvenírmi v nich umiestnili, hostia by boli spokojní. Prvotriednym produktom pod regionálnou značkou drobných živnostníkov chýba plošná distribúcia i propagácia a v tomto im kraj môže pomôcť.O post predsedu BBSK sa uchádzajú 17 kandidáti. Sú nimi Stanislav Mičev (nezávislý), Ivan Saktor (nezávislý), Alena Pivovarčiová (Nový Parlament), Ján Lunter (nezávislý), Miroslav Gálik (Národ a spravodlivosť), Michal Kantor (Strana zelených Slovenska), Vojtech Kökény (Strana rómskej koalície), Martin Juhaniak (nezávislý), Jozef Šimko (nezávislý), Viliam Baňák (Jednota ľavicová strana Slovenska), Pavel Greksa (nezávislý), Jozef Sásik (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku), Zdenek Očovan (Politická strana NAJ), Igor Kašper (nezávislý), Martin Klus (SaS, OĽANO, NOVA, KDH, OKS), Milan Urbáni (SMS) a Marian Kotleba (Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko).