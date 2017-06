Ján Mathé po sebe zanechal mnoho umeleckých pokladov

Košický sochár Ján Mathé Foto: FOTO TASR - Pavol Demeš Foto: FOTO TASR - Pavol Demeš

Košice/Bratislava 13. júna (TASR) - Jeden z najvýraznejších slovenských sochárov Ján Mathé by sa v stredu 14. júna dožil 95 rokov.Umelec, ktorý sa stal jednou z kľúčových postáv povojnového sochárstva na Slovensku, zvládal bravúrne všetky materiály. Svoje diela tvoril z kameňa, bronzu i z dreva. Základnou témou jeho tvorby bol ľudský život, uvažovanie o jeho zrode, hodnote a ochrane.Ján Mathé sa narodil 14. júna 1922 v Košiciach. V rokoch 1945-1950 študoval sochárstvo na pražskej Akadémii výtvarných umení u Otakara Španiela. Patril k sochárom, ktorí začali študovať bezprostredne po skončení druhej svetovej vojny. Skúsenosti a pocity z vojnových hrôz poznačili túto generáciu, zároveň však podnietili jej tvorivé schopnosti. Mathé sa nestotožnil s materialistickým svetonázorom, preto sa nezúčastňoval na vtedy sa rozvíjajúcej pamätníkovej tvorbe. Po štúdiách sa ako prvý akademicky vzdelaný sochár východoslovenského regiónu vrátil do rodných Košíc. Sústredil sa na veľkú existenčnú tému - zrod života. Výsledkom bolo monumentálne dielo Plod života.Ako jeden z prvých nastolil Mathé vo vtedajšom československom sochárstve existenciálne nástojčivý, no vtedy tabuizovaný a obchádzaný motív bolesti, úzkosti, uzatvárania sa do seba. Jeho plastiky majú rozmanité varianty a rozmery – od drobných komorných po monumentálne diela. Zrod, počiatok života, abstraktným spôsobom zobrazuje jeho známe dielo Kolíska života. Vytváral aj dvojice pohrúžené do vzájomného tichého dialógu a neskôr trojice ako symbol rodiny.V 80. rokoch 20. storočia vystavoval, okrem iného v roku 1984 v Slovenskej národnej galérii v Bratislave, o dva roky neskôr vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Tieto výstavy boli príležitosťou v celej šírke zhodnotiť významný sochársky prínos Jána Mathého pre slovenské sochárstvo 20. storočia.Pre rodné Košice vytvoril umelec niekoľko monumentálnych realizácií, ktoré dodnes dotvárajú bežný život Košičanov. Známa je napríklad socha Sám v košickom krematóriu. Východoslovenská metropola ocenila majstrov prínos mestu, keď mu v roku 2007 udelili Cenu mesta Košice. Výstavu pod názvom Ján Mathé & Pocty pre Jána Mathého uskutočnili v roku 2010 v Považskej galérii umenia v Žiline. Hľadač dobra je názov prvej monografie sochára Jána Mathého z roku 2010.Popredný predstaviteľ prvej povojnovej generácie slovenských sochárov Ján Mathé zomrel 5. júna 2012 v Košiciach vo veku 89 rokov. Umelcovi a košickému lokálpatriotovi vzdali úctu v rodnom meste aj tým, že bývalé Námestie nádeje v roku 2013 premenovali na Námestie Jána Mathého.