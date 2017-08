Ján Mistrík hrával v Slovenskom národnom divadle už od šiestich rokov

3. augusta sa v Bratislave narodil filmový a divadelný herec JÁN MISTRÍK, brat herca Ivana Mistríka. Na archívnej snímke filmový a divadelný herec Ján Mistrík pri dabingu. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. augusta (TASR) - Filmový a divadelný herec Ján Mistrík stvárnil stovky postáv na divadelnom javisku, v televíznych inscenáciách a rozhlasových hrách, prepožičal svoj hlas množstvu zahraničných hercov v dabingoch a je známym slovenským recitátorom. Vo štvrtok 3. augusta sa dožíva 75 rokov.K herectvu ho priviedol straší brat, známy slovenský herec Ivan Mistrík, po boku ktorého už v detskom veku stál na javisku Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave. Ján Mistrík sa uplatnil ako predstaviteľ tvrdších, zemitých chlapov.Narodil sa 3. augusta 1942 v Bratislave. Na scéne SND debutoval ako šesťročný v hre Rok na dedine, v ktorej si zahral spolu so starším bratom Ivanom Mistríkom, s Leopoldom Haverlom a Zuzanou Lonskou. Detským divadelným úlohám sa venoval do svojich 14 rokov.Od roku 1958 pôsobil v druhom súbore Dedinského divadla, tzv. Dvojka mala stálu scénu v Spišskej Novej Vsi. Po absolvovaní štúdia herectva na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave Ján Mistrík nastúpil do Divadla Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) vo Zvolene. Počas rokov 1964–1966 bol členom Vojenského umeleckého súboru, odkiaľ odišiel do Divadla Slovenského národného povstania (dnes Slovenské komorné divadlo) v Martine. Na martinskej divadelnej scéne profesijne výrazne vyrástol pod vedením niekoľkých významných režisérov danej doby. Od roku 1973 je hercom Divadla Nová scéna v Bratislave, osemnásť rokov bol členom jej Poetického súboru, kde stvárnil mnohé významné postavy.Prvé epizódne filmové postavy si Ján Mistrík zahral v známych filmoch Kapitán Dabač (1959) a Smrť sa volá Engelchen (1960). Potom v roku 1962 sa predstavil v športovej dráme Poslední etapa, nasledovali drámy Kto si bez viny (1963) a Letokruhy (1972). Účinkoval vo viac ako 50 hraných a televíznych snímkach, okrem iných to boli Prešporská kasáreň maľovaná (1975), Cirkus v cirkuse (1975), Obhajoba sa nekoná (1976), Zbojníci (1978), Mŕtvi učia živých (1983) alebo Tábor padlých žien (1997). Obľubu si získal ako predstaviteľ Michala Bielika, jednej z hlavných mužských postáv rozhlasového seriálu Čo nového, Bielikovci, vysielaného v rokoch 1974 až 1990.Ján Mistrík dlhé roky pôsobí aj ako vyhľadávaný dabingový herec. V roku 2012 bol medzi laureátmi výročných cien Literárneho fondu (LF) za stvárnenie rôznych postáv alebo uvedenie divadelných inscenácií.