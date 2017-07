Ján Nosko vylúčil svoju kandidatúru na predsedu BBSK

Primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko. Foto: TASR Foto: TASR

Banská Bystrica 27. júla (TASR) – Banskobystrický primátor Ján Nosko vylúčil, že by sa v novembrových voľbách do vyšších územných celkov mohol uchádzať o post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).zverejnil v stredu (26.7.) na sociálnej sieti.Odpovedal tak na viaceré špekulácie o tom, že by sa mohol stať kandidátom na šéfa kraja s podporou najsilnejšej politickej strany Smer-SD. V ostatných komunálnych voľbách totiž kandidoval za primátora ako nezávislý s podporou Smeru-SD, SDKÚ-DS, SNS a SMS.Nosko si za svoj jasný postoj vyslúžil na sociálnej sieti uznanie ľudí, ktorí napríklad napísali:Podobne jeho rozhodnutie okomentoval i kandidát na predsedu BBSK Martin Klus:Podpredseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) v máji pre TASR konštatoval, že ich strana nevstúpi do volieb s vlastným straníckym kandidátom. Neuviedol však, koho vo voľbách v BBSK podporia. Aj preto začali vznikať šumy okolo Noska.reagoval vtedy pre TASR Pellegrini.To podľa neho bude zjavné z prieskumov, ktoré si strany dajú urobiť. Termín, kedy by malo byť jasné, ktorého kandidáta na šéfa BBSK Smer-SD podporí, odhadol na koniec leta.O funkciu predsedu BBSK sa doteraz chcú uchádzať konateľ súkromnej firmy a poslanec mestského parlamentu spod Urpína Igor Kašper, politológ, poslanec Národnej rady SR za SaS a Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici Martin Klus, ktorého podporujú aj OĽaNO-NOVA, KDH a OKS, ďalej historik, generálny riaditeľ banskobystrického Múzea SNP a mestský poslanec Stanislav Mičev, miestny podnikateľ Ján Lunter, predseda Strany moderného Slovenska Milan Urbáni, exprimátor a niekdajší prezident Konfederácie odborových zväzov Ivan Saktor, prednosta Mestského úradu v Brezne, právnik Martin Juhaniak, primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko a starosta obce Mýtna v okrese Lučenec Pavel Greksa.Či bude opäť kandidovať aj súčasný predseda kraja Marian Kotleba (ĽSNS), nie je ešte isté.povedal pred pár dňami.