Ján S. na súd neprišiel, podľa obhajcu skolaboval

Banská Bystrica 29. júna (TASR) – Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Banskej Bystrici dnes nemohol otvoriť hlavné pojednávanie v kauze niekdajšieho šéfa SNS a exprimátora Žiliny Jána S. Ako informoval obhajca Pavol Kuric, jeho klient skolaboval. Ide o prípad podplácania, ku ktorému malo dôjsť vlani po nehode. Expolitik mal účastníkom havárie ponúkať úplatok, aby to neoznámili polícii.Hoci ŠTS už raz v apríli tohto roku rozhodol, obvineného uznal vinným z prečinu podplácania a trestným rozkazom ho odsúdil na súhrnný trest odňatia slobody na jeden rok s podmienečným odkladom na dva roky, Ján S. voči tomu podal odpor. TASR to potvrdila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.Na dnešné pojednávanie sa Ján S. nedostavil. Ako uviedol Kuric, ešte v stredu (28.6.) sa s ním dohodol, že sa ráno stretnú pred súdom v Banskej Bystrici.konštatoval Kuric s tým, že nevie, či je doma alebo v nemocničnom zariadení.Keďže sa mu nepodarilo spojiť so svojím klientom ani počas pojednávania, samosudca pojednávanie odročil na 31. júla.