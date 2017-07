Ján Volko zabehol v rozbehu na 200 m najrýchlejšie, postupuje

Na snímke bežec na 200 metrov Ján Volko. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Výsledky



muži



200 m, 2. rozbeh: 1. Ján Volko (SR) 20,80, 2. Samuli Samuelsson (Fín.) 20,93



Finálové výsledky



muži



guľa: 1. Konrad Bukowiecki (Poľ.) 21,59, 2. Denzel Comenentia (Hol.) 19,86, 3. Sebastiano Bianchetti (Tal.) 19,69



kladivo: 1. Bence Halász 73,30, 2. Bence Pásztor (obaja Maď.) 71,51, 3. Alexej Michailov (Nem.) 70,60



ženy



trojskok: 1. Elena Andreea Panturoiuová (Rum.) 14,27, 2. Ana Peleteirová (Špan.) 14,19, 3. Rouguy Diallová (Fr.) 13,99



sedemboj: 1. Caroline Agnouová (Švajč.) 6330, 2. Verena Preinerová (Rak.) 6232, 3. Celina Lefflerová (Nem.) 6070

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bydgoszcz 14. júla (TASR) - Ján Volko na ME atlétov do 23 rokov v poľskej Bydgoszczi zabehol vo svojom rozbehu na 200 m najrýchlejší čas 20,80 a v sobotu sa predstaví v semifinále. Postupovalo sa podľa kľúča 3 najlepší plus 4 s časmi a Volko v 7. dráhe jasne, aj s vypusteným záverom zvíťazil.Len necelé tri hodiny uplynulo od striebornej stovky Jána Volka a už sa musel sústrediť na dvojnásobnú trať. Aj v tejto disciplíne patrí medzi vážnych uchádzačov o vážny kov, čo napokon potvrdil v samotnom behu. Do sobotného semifinále (16.50) postúpil bez problémov (vietor +0,9) a ak všetko dobre dopadne, tak si finále zabehne v rovnakom dni o 20.45.