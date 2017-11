Janda ukončí športovú kariéru, zvolili ho do Poslaneckej snemovne

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 1. novembra (TASR) - Český skokan na lyžiach Jakub Janda absolvuje na úvodnom podujatí novej sezóny Svetového pohára vo Wisle posledné štarty svojej aktívnej činnosti. V Poľsku sa súťaží 17. až 19. novembra, Janda má o deň neskôr na programe prvé zasadnutie Poslaneckej snemovne, do ktorej ho zvolili za stranu ODS.Tridsaťdeväťročný bývalý víťaz Turné štyroch mostíkov i celkového hodnotenia SP avizoval, že v prípade volebného úspechu sa rozlúči so športovou kariérou.uviedol Janda pre stránku berkutschi.com.Český reprezentant triumfoval vo Svetovom pohári 2005/2006 a v rovnakej sezóne sa radoval na T4M spoločne s Fínom Jannem Ahonenom. Na majstrovstvách sveta 2005 v nemeckom Oberstdorfe získal striebornú a bronzovú medailu. Pjongčang 2018 by bol jeho piatou účasťou na zimných olympijských hrách.