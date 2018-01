Jane Birkin vystúpi v Bratislave so slovenským orchestrom, preslávil ju sexi duet Je t’aime

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 3. januára 2018 (WBN/PR) - Herečka a speváčkaznáma aj vďaka sexi hitu z obdobia sedemdesiatych rokov „Je t'aime... moi non plus", mieri do Bratislavy v rámci festivalu. Po boku jedného z najprestížnejších slovenských orchestrov,tu predstaví piesne svojho speváckeho kolegu a životného partnera Serge Gainsbourga. Stane sa takTurné na podporu albumu Birkin/Gainsbourg: Le Symphonique (marec, 2017) je podľa francúzsko-anglickej šansonierky poctou jej dlhoročnému partnerovi, skladateľovi, hudobníkovi a režisérovi Serge Gainsbourgovi, ktorý jej zároveň aj jedným z najvýraznejších francúzskych umelcov 20. storočia. „Serge bol nielen básnikom, či objaviteľom nepoznaného. Mal aj ucho symfonika – čoho dôkazom je aj jeho orchestrálne majstrovské dielo Histoire de Melody Nelson," priblížila speváčka hudobníkov vzťah ku klasickej tvorbe, ktorý je možno badať na zmienenom albume z r. 1968. Zároveň tiež približuje motiváciu pre vznik nového albumu Le Symphonique, ktorý Gainsbourgove skladby predstavuje v nových symfonických aranžmánoch. Birkin na ňom spojila svoje sily s japonským klaviristom, skladateľom a aranžérom Nobuyuki Nakajimom, producentsky sa na ňom podieľal Gainsbourgov dlhoročný producent Philippe Lerichomme. Výsledkom je prepojenie nadčasových, sugestívnych skladieb s majestátnym zvukom Montrealského symfonického orchestra.V rámci unikátneho slovenského koncertu však speváčka vystúpi po boku rozšírenej zostavy prestížneho slovenského orchestra Cappella Istropolitana, pod vedením dirigenta Daniela Simandla. Pôvodne komorný orchester pätnástich členov pôsobí na domácej i zahraničnej scéne od r. 1983. Na základe svojich vysokých kvalít bol v r. 1991, pod vedením Roberta Marečka, menovaný Magistrátom mesta za Komorný orchester hlavného mesta Bratislava. Hudobní kritici oceňujú predovšetkým jeho vysokú technickú úroveň, kultivovaný zvuk, bezprostredný výraz, či interpretačnú disciplínu. Projekt Birkin/Gainsbourg: Le Symphonique je originálny a jedinečný aj vďaka skutočnosti, že je časovo ohraničený na obdobie rokov 2017/2018.Jane Birkin (1946) odštartovala svoju kariéru v r. 1965, v komediálnom filme The Knack...and How to Get It (u nás v češtine Fortel, a jak ho získat). O rok neskôr sa už objavila v svetoznámom dramatickom snímku Zväčšenina, talianskeho režiséra Michelangela Antonioniho. V r. 1968 spoznala počas nakrúcania filmu Slogan herca, speváka a textára Serge Gainsbourga, pre ktorého sa stala múzou, dlhoročnou priateľkou i spolupracovníčkou. Výsledkom ich spolupráce bol aj kontroverzný duet so sexuálnym nábojom „Je t'aime... moi non plus", ktorý dosiahol komerčný úspech v celej Európe. V 70. rokoch sa následne na to stala sex-symbolom obdobia a spolu s Gainsbourgom tvorila ikonický pár, médiami tiež často označovaný ako najkreatívnejší a štýlový. Ich vzťah trval 13 rokov (1968–1980), pričom ich dcéra Charlotte Gainsbourg je taktiež herečka a speváčka. Po hudobníkovej smrti v r. 1991 sa Birkin stala zanietenou propagátorkou jeho umeleckého dedičstva a odkazu.