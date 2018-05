Jankovičová: Slováci v zahraničí chcú mať možnosť voliť vo voľbách

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 22. mája (TASR) - Zástupcovia občanov Slovenskej republiky, ktorí žijú v zahraničí, sa v stredu v Bratislave stretnú s predstaviteľmi ministerstva vnútra SR a s poslancami Národnej rady SR. Cieľom iniciatívy, známej pod názvom Srdcom doma, je zmena volebného zákona tak, aby Slováci v zahraničí mohli voliť vo všetkých typoch volieb. Pre TASR to uviedla Veronika Jankovičová, ktorá v tejto iniciatíve zastupuje Slovákov z Belgicka.Jankovičová v utorok v Bruseli pripomenula, že na prelome rokov 2017/18 skupina Slovákov z Českej republiky rozbehla kampaň Srdcom doma. Prostredníctvom internetovej petície na stránke https://www.srdcomdoma.sk/ oslovujú všetkých Slovákov zo zahraničia, aby sa k výzve na zmenu volebného zákona pridali.Podľa Jankovičovej kampaň beží dvoma smermi. Zbierajú sa podpisy pre zmenu zákona a na druhej strane pomáha mobilizovať Slovákov pracujúcich, študujúcich, dlhodobo alebo dočasne pôsobiacich v cudzine, aby aj oni mali možnosť zúčastniť sa na tom, čo im zaručuje Ústava SR, teda participovať na voľbách na všetkých úrovniach.opísala situáciu.Delegácia v zložení Slovákov z ČR, Belgicka a Británie má v Bratislave dohodnuté stretnutie na ministerstve vnútra a v parlamente sa chce stretnúť s predstaviteľmi všetkých demokratických politických strán. Členovia delegácie by sa chceli stretnúť aj s prezidentom SR, prijatie v Prezidentskom paláci však zatiaľ nebolo potvrdené.Jankovičová uviedla, že podľa spätnej väzby túto iniciatívu podporujú Slováci z viacerých krajín, je tam väčšina štátov EÚ, ale podpisy prichádzajú aj zo zámoria, najmä zo Spojených štátov a z Austrálie.Viacerí koordinátori tejto kampane sa poznajú aj cez koordináciu protestov v zahraničí v rámci platformy Zahraničie za slušné Slovensko. Tá vznikla ako reakcia na rozsiahle demonštrácie zvolané cez domácu Iniciatívu za Slušné Slovensko.Jankovičová, ktorá bola jedným z koordinátorov protestných podujatí v Belgicku, tvrdí, že petícia za zmenu volebného zákona chce zachovať súčasný spôsob účasti na voľbách zo zahraničia - formou poštových hlasovacích lístkov. Nepodporujú účasť na voľbách na ambasádach a konzulátoch, ako je tomu v prípade občanov iných členských krajín EÚ žijúcich v zahraničí. Upozornila, že tento spôsob by bol nákladný a náročný najmä pre početnú diaspóru krajanov v Austrálii či USA, ktorí by museli neraz veľmi ďaleko cestovať kvôli voľbám.uviedla Jankovičová.