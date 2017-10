Janteka by mal na lavičke Prešova nahradiť Ukrajinec Kovalec

N snímke extréner Prešova Miroslav Jantek. Foto: TASR – Oliver Ondráš Foto: TASR – Oliver Ondráš

Prešov 9. októbra (TASR) - Trénera Miroslava Janteka by mal na lavičke futbalového klubu 1. FC Tatran Prešov nahradiť Ukrajinec Sergij Kovalec. Vedenie aktuálne 11. tímu Fortuna ligy 2017/18 by malo oficiálne predstaviť nového kouča v priebehu pondelka, respektíve utorka. Informoval o tom portál profutbal.sk.Kovalec prostredie v metropole Šariša dôverne pozná, v klube už pred piatimi rokmi pôsobil. Bývalý stredopoliar si počas hráčskej kariéry dvakrát zahral v Lige majstrov a štyrikrát v Pohári UEFA. V najvyšších súťažiach (ZSSR a Ukrajina) odohral dovedna 302 zápasov, v ktorých strelil 40 gólov (ZSSR – 34/7, Ukrajina 268/33). Na konte má takisto 10 reprezentačných štartov. Najúspešnejšie obdobie strávil v Dyname Kyjev.Trénerskú kariéru odštartoval Kovalec ako asistent v Metaliste Charkov. V roku 2008 sa stal hlavným koučom v FC Ľvov, ďalší ročník strávil v PFC Oleksandrija. Pred pôsobením v Tatrane Prešov predčasne skončil v ukrajinskom FC Obolon Kyjev. Následne v roku 2012 vystriedal na lavičke zeleno-bielych súčasného asistenta pri reprezentačnom A-tíme SR Štefana Tarkoviča. Potom prijal ponuku Metalurgu Zaporožie, nasledoval dvojročný angažmán pri ukrajinskom národnom tíme do 21 rokov a naposledy pôsobil v litovskom FK Trakai.