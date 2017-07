Janukovyč odmieta účasť na súdnom procese vo veci vlastizrady

Viktor Janukovyč, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 6. júla (TASR) - Bývalý ukrajinský prezident Viktor Janukovyč sa nebude zúčastňovať na súdnom procese, v ktorom je na Ukrajine obvinený z vlastizrady. Stiahol z neho aj svojich advokátov, informovala dnes agentúra Ukrinform.Exprezidentov advokát Vitalij Serďuk dnes novinárov v Kyjeve informoval, žeAdvokát poukázal i na to, že generálna prokuratúra i súd sa v procese dopustili mnohých prechmatov.Podľa Ukrinformu obhajoba začala konať po tom, ako samotný Janukovyč v stredu v relácii Vremia v ruskej TV Prvý kanál vyhlásil, že sa nebude zúčastňovať na procese s vopred daným verdiktom.Janukovyč zdôraznil, žePodľa jeho názoru ho súd mal uznať za vinnéhoUkrajiny.Dodal tiež, že iba kvôli jeho prípadu boli v zrýchlenom konaní prijaté zákony, ktoré umožňovali jeho odsúdenie v neprítomnosti, čo podľa jeho názoru protirečí Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv. Pripomenul tiež, že súd nevyhovel jeho žiadosti, aby sa na pojednávaniach mohol zúčastňovať v režime videokonferencie.Advokát Serďuk dnes súčasne informoval, že v Janukovyčovom mene dnes na ukrajinskej generálnej prokuratúre podal žiadosť o začatie trestného konania v súvislosti so štátnym prevratom na Ukrajine z februára 2014 a jeho dôsledkami, napríklad stratou územnej celistvosti Ukrajiny.Advokát dodal, že na výsluch budú predvolaní všetci štátni úradníci, ktorí predtým nereagovali na výzvy vyšetrovateľov -Janukovyčova obhajoba okrem toho chce vziať na zodpovednosť aj justičné orgány Ukrajiny za. Serďuk spresnil, že v krátkom čase sa obhajoba obráti na medzinárodné súdy a bude v tejto veci iniciovať súdne konanie.Agentúra TASS však uviedla, že bez ohľadu na kroky Janukovyčovej obhajoby kyjevský súd bude pokračovať v prerokúvaní jeho kauzy súvisiacej s obvinením z vlastizrady. Exprezidentove záujmy bude obhajovať súdom určený advokát.Proti Janukovyčovi i ďalším predstaviteľom jeho vlády sa na Ukrajine vedie aj vyšetrovanie pre podozrenie zo sprenevery štátnych financií, finančných machinácií, konfiškácie pozemkov, zneužívania funkcie verejného činiteľa i ohrozenia územnej celistvosti krajiny. Mnohí bývalí predstavitelia ukrajinského vedenia po zmene pomerov z Ukrajiny ušli - Janukovyč sa uchýlil do Ruska.