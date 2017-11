Janus posilou Liberca, bielym tigrom sa upísal do apríla 2018

Na snímke brankár Jaroslav Janus Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Liberec 2. novembra (TASR) - Slovenský hokejový brankár Jaroslav Janus po odchode zo Slovana Bratislava zamieril do najvyššej českej súťaže. Vo štvrtok sa dohodol na zmluve do 30. apríla 2018 s klubom Bílí Tygři Liberec.Liberec sa v tejto sezóne herne i výsledkovo trápi, aktuálne mu v tabuľke českej extraligy patrí posledná 14. priečka. V náročnej situácii potreboval klub posilniť brankársky post a siahol tak po slovenskom reprezentantovi, ktorý by mohol nadviazať na úspešné štvorročné pôsobenie krajana Jána Lašáka pod Ještědom. Janus by mohol absolvovať premiéru v drese "bielych tigrov" už v piatkovom domácom zápase s Třincom.