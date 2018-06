Japonci vyvíjajú pre golfistov slnečník na drone, výdrž batérie však nepatrí medzi jeho výhody

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 4. júna - Drony blízkej budúcnosti nebudú už len rozvážať tovar, špehovať ľudí alebo plniť úlohu raritnej hračky pre večných chlapcov. Japonskí vedci najnovšie vyvíjajú drony, ktoré budú mať na sebe pripevnený slnečník a budú sa vznášať nad človekom, kamkoľvek sa pohne.Ako píše vedecký magazín Popular Mechanics, primárne využitie tejto vymoženosti bude podľa tímu japonských vedcov v komunite hráčov golfu. Jednou z nevýhod prístroja je, že vo vzduchu vydrží s plne nabitými batériami len asi 20 minút.V predaji by mal byť tento produkt od roku 2019 a jeden kus z pilotnej série bude stáť 275 dolárov (v prepočte zhruba 240 eur). Japonská spoločnosť už pracuje aj na ďalšom, nepremokavom modeli, ktorý by už mohol slúžiť nie ako slnečník, ale aj ako dáždnik.Magazínu Popular Mechanics sa však tento produkt v súčasnej podobe nezdá príliš užitočný. "Vidina lietajúceho dáždnika vyzerá sľubne, ale keď vezmeme do úvahy cenu, časové obmedzenie a hluk, vyzerá to skôr ako chyták na zákazníkov než ako splnený sen. Tým viac, ak sa chcete ochrániť pred dažďom. Starý dobrý dáždnik môže vyzerať fádne, ale ak funguje, nemeňte ho," radí magazín.