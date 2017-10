Japonka mala 159 hodín nadčasov za mesiac, zomrela na prepracovanie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 5. októbra (TASR) - Pracovníčka japonskej verejnoprávnej televízie NHK, ktorá v priebehu jedného mesiaca opracovala 159 hodín nadčasov, zomrela vo veku 31 rokov v dôsledku prepracovania. Informoval o tom dnes denník Guardian.Zamestnankyňa ústredia NHK menom Miwa Sado v priebehu mesiaca pred svojím úmrtím odpracovala 159 hodín nadčasov, pričom si zobrala len dva dni voľna. Zomrela v júli 2013 za zlyhanie srdca, ale japonské médiá o jej prípade informovali až tento týždeň.Inšpektorát práce v Tokiu neskôr dospel k záveru, že žena umrela v dôsledku prepracovania. Pre takúto príčinu smrti, ktorá v tejto východoázijskej krajine rozhodne nie je ojedinelá, majú Japonci špeciálne pomenovanie "karóši".Podľa Guardianu prípad Miwy Sado pravdepodobne vystupňuje tlak na japonské úrady, aby zintenzívnili snahy o riešenie tohto problému. Vysoký počet prípadov karóši v Japonsku súvisí s rozšírenou praxou robenia nadčasov vyžadovanou mnohými zamestnávateľmi. Nezdá sa pritom, že by takáto prax príliš prispievala k vyššej produktivite práce.Japonská vláda by chcela obmedziť maximálny počet nadčasov na 100 hodín mesačne a súčasne trestať firmy, ktoré by umožňovali prekračovanie tejto hranice.Prvá vládna správa venovaná tejto problematike, zverejnená vlani, uvádza, že karóši hrozí až celej pätine japonských zamestnancov. Píše sa v nej tiež, že v období jedného roka do marca 2016 zomrelo v dôsledku pracovného stresu viac ako 2000 Japoncov. U desiatok ďalších zapríčinili úmrtie zdravotné problémy súvisiace s dlhým časom stráveným na pracovisku.