Japonská centrálna banka nezmenila nastavenie menovej politiky

Tokio 31. októbra (TASR) - Japonská centrálna banka nezmenila nastavenie svojej menovej politiky.Bank of Japan (BoJ) ponechala v utorok po dvojdňovom zasadnutí menovú politiku extrémne uvoľnenú. Rozhodnutie bolo v súlade s očakávaniami trhu. Znížila však svoju inflačnú prognózu. Podľa aktuálnej predpovede spotrebiteľské ceny v prebiehajúcom fiškálnom roku 2017/18 (do 31. marca 2018) vzrastú o 0,8 % a nie o 1,1 %.BoJ sa už od roku 2013 snaží v boji s defláciou podporiť rast spotrebiteľských cien a ekonomiky. Vtedy banka ešte očakávala, že tempo rastu cien sa zvýši na úroveň jej 2-% cieľa v priebehu dvoch rokov. Odvtedy dosiahnutie inflačného cieľa už viackrát posunula. Aktuálne očakáva, že tempo rastu spotrebiteľských cien by sa mohlo začať blížiť k jej inflačnému cieľu až vo fiškálnom roku 2018/19 (do 31. marca 2019).BoJ síce zvýšila prognózu rastu ekonomiky v prebiehajúcom roku na 1,9 % z 1,8 %, avšak vzhľadom na slabý rast spotrebiteľských cien rozhodla, že nezmení nastavenie menovej politiky. Od februára 2016 drží sadzbu na vklady komerčných bánk na úrovni -0,1 %. Týmto spôsobom chce stimulovať banky, aby radšej poskytovali úvery na investície a neukladali si ich v BoJ.BoJ tiež nezmenila nastavenie programu nákupu dlhopisov. Naďalej bude ročne nakupovať japonské vládne dlhopisy za 80 biliónov JPY (606,84 miliardy eur).