Japonská ministerka navštívila aj kontroverznú svätyňu Jasukuni

Japonská ministerka obrany Tomomi Inadová navštívila 29. decembra kontroverznú vojnovú svätyňu Jasukuni v Tokiu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 29. decembra (TASR) - Japonská ministerka obrany Tomomi Inadová navštívila dnes kontroverznú vojnovú svätyňu Jasukuni v Tokiu. Urobila tak iba deň po tom, ako sa spoločne s premiérom Šinzóom Abem vrátila z historickej návštevy americkej základne Pearl Harbor na Havajských ostrovoch, na ktorú pred 75 rokmi zaútočilo japonské letectvo.V šintoistickej svätyni Jasukuni, nachádzajúcej sa v centre Tokia, je medzi 2,5 miliónmi vojnových obetí uctievaných aj 14 odsúdených vojnových zločincov.Návštevy japonských ministrov v Jasukuni sú neustálym zdrojom napätia medzi Japonskom a niektorými jeho susedmi. Ide predovšetkým o Čínu a Južnú Kóreu, ktoré tvrdia, že Japonsko týmto spôsobom stále glorifikuje svoju agresiu z čias druhej svetovej vojny.Samotný Abe naposledy navštívil Jasukuni v decembri 2013, čím si vyslúžil aj kritiku zo strany Washingtonu. Odvtedy už radšej posiela do svätyne len dary a obety.Ministerka Inadová dnes obhajovala svoju návštevu tvrdením, že každý národ by mal - bez ohľadu na spory okolo výkladu histórie - vyjadrovať vďačnosť a úctu tým, ktorí padli v boji za vlasť.Premiér Abe odmietol krok ministerky, ktorá patrí do okruhu jeho blízkych spolupracovníkov, komentovať. Odsudzujúce slová naopak okamžite prišli z Pekingu a Soulu. Už v stredu navštívil Jasukuni japonský minister pre obnovu po katastrofách Masahiro Imamura.Dosluhujúci americký prezident Barack Obama a Šinzó Abe si v utorok spoločne uctili v Pearl Harbore pamiatku obetí nečakaného útoku Japoncov zo 7. decembra 1941, ktorý si vyžiadal životy 2403 amerických námorníkov. Útok viedol k vstupu USA do druhej svetovej vojny.