Japonská SMFG preloží európsku centrálu z Londýna do Frankfurtu n/M

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 2. júla (TASR) - Európska centrála Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) sa v dôsledku brexitu presťahuje z Londýna do Frankfurtu nad Mohanom. Európska centrála tretej najväčšej japonskej finančnej skupiny preloží na kontinent väčšinu svojich londýnskych zamestnancov.Japonský hospodársky denník Nikkei v sobotu (1.7.) napísal, že v londýnskej centrále banky pracuje takmer 1000 zamestnancov.V uplynulých dňoch oznámili odchod z Londýna do Frankfurtu aj obe najväčšie japonské spoločnosti obchodujúce s cennými papiermi – Nomura a Daiwa Securities.Nemecké médiá informovali, že v meste sú prípravy na vybudovanie štyroch mrakodrapov v plnom prúde. Nie je však isté, že budú stačiť pre banky a poisťovne, ktoré budú na prelome desaťročí prechádzať z Londýna do Nemecka.