Japonská SoftBank sa už neusiluje o podiel v zaisťovni Swiss Re

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bern 28. mája (TASR) - Japonská spoločnosť SoftBank sa už neusiluje o získanie podielu vo švajčiarskej zaisťovni Swiss Re, spoločnosti sa však dohodli, že by mohli v niektorých oblastiach spolupracovať.Kúpa menšinového podielu v druhej najväčšej zaisťovni na svete by japonskej technologickej a investičnej spoločnosti umožnila diverzifikovať zdroje príjmov. Zaisťovacej spoločnosti by zasa poskytla väčšie možnosti na rýchlorastúcom ázijskom trhu s poistením.Médiá pôvodne uvádzali, že SoftBank má záujem prevziať v Swiss Re štvrtinový podiel. Swiss Re však neskôr spresnila, že rokovania sa viedli maximálne o 10-% podiele švajčiarskej zaisťovne. Podľa zdrojov oboznámených so situáciou sa vedenia spoločností nedokázali dohodnúť na cene a veľkosti podielu a problémom bolo aj to, aký rozsah kontroly by mal získať zakladateľ spoločnosti SoftBank, miliardár Masajoši Son.