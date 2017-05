Japonská vláda schválila návrh zákona o abdikácii cisára Akihita

Japonský cisár Akihito, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 19. mája (TASR) - Japonská vláda schválila dnes návrh zákona, na základe ktorého bude môcť cisár Akihito na budúci rok abdikovať. Informovala o tom agentúra DPA.Vláda ešte dnes predloží uvedený návrh zákona parlamentu, a ak ho poslanci schvália, mohol by už v júni vstúpiť do platnosti. V prípade schválenia však bude platiť len pre Akihita a jeho nasledovníkom neumožní, aby príklad súčasného cisára nasledovali. Predpokladá sa, že Akihito odstúpi v decembri 2018 po dovŕšení 85. roku života.Cisár Akihito (83) vlani v auguste naznačil, že by chcel odstúpiť z trónu, argumentujúc, že vysoký vek mu bude brániť vo vykonávaní štátnických povinností, hoci tie majú iba reprezentačný charakter. Za uplynulé dve storočia neodstúpil nijaký japonský cisár a japonská legislatíva s takouto alternatívou ani nepočíta.Akihito má iba štyroch potenciálnych nástupcov. Sú nimi jeho synovia korunný princ Naruhito a princ Fumihito, Fumihitov syn Hisahito a cisárov mladší brat princ Masahito.