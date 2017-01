Japonskej ekonomike by prospel skorší začiatok víkendu raz mesačne

Ilustračná snímka Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Tokio 7. januára (TASR) - Je to paradox, ale dlhé zotrvávanie Japoncov na pracovisku poškodzuje tretiu najsilnejšiu ekonomiku sveta. Vláda sa teraz zaoberá možnosťou stanoviť každý posledný piatok v mesiaci záver pracovného času v úradoch na 15.00 h.Problém krajiny je dlhodobo známy: Japonci pracujú pridlho. Presnejšie, vysedávajú v úradoch, aj keď nemajú na to dôvod, okrem jedného. Nikdy neopúšťajú pracovisko pred odchodom svojho šéfa domov. Priemerne čerpajú zo zákonom stanovej dovolenky len polovicu. To nie je pre ekonomiku dobré. Chýba tlak na efektívnosť práce. Potvrdený je fakt, že produktivita práce japonských úradníkov je spomedzi priemyselne vyspelých národov sveta najnižšia.Ako horší dôsledok dlhého vysedávania za pracovným stolom sa javí to, že ľuďom potom chýba čas, aby mohli míňať peniaze na nákupy či venovať sa osobným záľubám, prípadne zabezpečovať budúcnosť národa.Japonská spotreba zostáva dlhodobo nízka a krajina má najnižšiu mieru pôrodnosti v západnom svete.Vláda premiéra Šinzóa Abeho našla riešenie. Pokladá ho za súčasť hospodárskeho programu. Každý posledný piatok v mesiaci sa bude musieť začať víkend o 15.00 h. Majitelia reštaurácií a turistických kancelárií si mädlia ruky. Ekonómovia so zámerom vlády nadšene súhlasia. Každý skorší víkend v mesiaci by mal priniesť rast výdavkov obyvateľstva o jednu miliardu eur.Pre Rakúšanov nie je podľa portálu denníka Die Presse kratší pracovný čas v piatok nijakým objavom. Na východ Ázie môžu odkázať:Už dlho sa totiž uplatňuje trend, že sa v piatok končí oveľa skôr než v prvých štyroch pracovných dňoch týždňa. V piatok napoludnie nikto nesiaha po telefóne, aby vybavoval úradné záležitosti.