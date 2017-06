Japonsko a EÚ začali ďalšie kolo rokovaní o voľnom obchode

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 30. júna (TASR) - Japonsko a Európska únia (EÚ) dnes odštartovali dvojdňové rokovania s cieľom dosiahnuť širšiu bilaterálnu dohodu o voľnom obchode. Oznámila to dnes japonská vláda.Dohoda medzi oboma ekonomikami, ktoré patria medzi najväčšie na svete, bude považovaná za politickú príležitosť odmietnuť protekcionizmus amerického prezidenta Donalda Trumpa.Trump totiž krátko po svojej inaugurácii odstúpil od ambicióznej dohody o Transpacifickom partnerstve (TPP), ktorú vo februári 2016 podpísalo 12 krajín Tichomoria, vrátane Japonska, Austrálie a USA.Eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmstromová a eurokomisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan už pricestovali do Tokia, kde ich očakávajú minister zahraničných vecí Fumio Kišida a minister poľnohospodárstva Judži Jamamoto, informovali japonské médiá.Ich stretnutiu predchádzali dvojtýždňové neformálne rokovania hlavných vyjednávačov oboch strán v Tokiu. Príchod vysokopostavených predstaviteľov EÚ však signalizuje, že rokovania sa posunuli do rozhodujúceho štádia.Japonsko a EÚ rokujú o voľnom obchode už od marca 2013. Ale zatiaľ sa nedokázali dohodnúť na tom, či a kedy zrušiť clá na dovoz japonských áut do Európy, alebo na dovoz európskych potravín, ako sú napríklad syry, do Japonska.Vládna Liberálno-demokratická strana japonského premiéra Šinza Abeho nalieha na Tokio, aby nerobilo ústupky v otázke mliečnych a poľnohospodárskych výrobkov.Podľa japonských médií, premiér Abe by chcel uzavrieť dohodu už na rokovaniach lídrov Japonska a EÚ, ktoré sa uskutočnia deň pred summitom G20 v Nemecku.