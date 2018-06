Japonsko sa v máji vrátilo k obchodnému schodku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 18. júna (TASR) - Po prebytkovom marci a apríli zaznamenalo Japonsko minulý mesiac opätovný obchodný schodok, ktorý zároveň vysoko prekonal hodnotu predpokladanú analytikmi. Ukázali to v pondelok zverejnené predbežné údaje japonského ministerstva financií. Export síce vzrástol viac, než sa očakávalo, rast dovozu bol však omnoho výraznejší.Obchodný schodok Japonska dosiahol v máji 578,32 miliardy jenov (4,51 miliardy eur), oznámilo ministerstvo financií. To je výrazne vyšší deficit ako očakávali analytici, ktorí ho odhadovali na úrovni 205,2 miliardy jenov. Na porovnanie, v apríli dosiahlo Japonsko obchodný prebytok 624,6 miliardy jenov.Export sa v máji medziročne zvýšil o 8,1 % a zrýchlil tak tempo rastu z apríla (7,8 %). Rast dovozu však zaznamenal omnoho výraznejšie zrýchlenie. Zatiaľ čo v apríli dosiahol medziročný rast 5,9 %, v máji predstavoval 14 %.Rast exportu však zaznamenal 4-mesačné maximum, najmä vďaka zvýšenému dopytu z Číny. Vývoz do Číny, ktorá je najväčším obchodným partnerom Japonska, dosiahol v máji 1,27 bilióna jenov. Medziročne to predstavuje rast o 13,9 %.Čo sa týka vývozu do USA, v máji vzrástol o 5,9 % na 1,1 bilióna jenov. Dovoz sa však zvýšil o 19,9 % na 805,2 miliardy jenov. Japonsko tak síce opäť zaznamenalo obchodný prebytok, ten však medziročne klesol o 17,3 %.Japonská vláda opakovane žiadala USA, aby Tokio vyňali spod dovozných ciel na oceľ a hliník. Tie zaviedol americký prezident Donald Trump voči Japonsku v marci tohto roka. Trump však všetky žiadosti odmieta.(1 EUR = 128,31 JPY)